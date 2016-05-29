Мясные котлеты с творогом. Пошаговый рецепт с фото

13_мясные котлеты с творогом
56787 просмотровОпубликовано 29.05.2016 | от |
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    • Подготовка
    • Минут
    • Время готовки
    • Минут
    • Порций
    • 7
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Такое блюдо как котлеты имеет множество вариаций и рецептов приготовления. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень сочных котлет из фарша с добавлением творога. Готовила их впервые и очень довольна результатом, хотя до этого наличие творога в котлетах, меня, по правде сказать, несколько смущало. А получилось все очень даже случайно. Намеривалась готовить обычные свиные котлеты с овощами на ужин, а перед этим после приготовления блинчиков с творожной начинкой, остался творог. И тут я вспомнила о рецептах котлет с творогом, которые я раньше достаточно часто встречала в интернете.

Творог у меня был домашний (покупала у бабушек на рынке) свежий, жирный и совершенно не кислый. В котлетах творог и кабачок, который тоже решила добавить, не чувствовался абсолютно, зато они получились на удивление сочными. А теперь, что касается фарша. Мясные котлеты с творогом можно готовить из любого вида фарша. Большой популярностью пользуются куриные котлеты с творогом и рыбные.

А знаете, почему именно эти разновидности котлет, а не свиные или говяжьи. Дело в том, что куриные или рыбные котлеты за счет небольшого содержания в фарше жиров часто получаются суховатыми, а с творогом, особенно жирным легко удается исправить этот небольшой минус. В этом рецепте для приготовления мясных котлет с творогом я использовала свиной фарш.

Ингредиенты:

  • Свиной фарш – 500 гр.,
  • Репчатый лук – 1 шт.,
  • Кабачок – 100 гр.,
  • Творог — 100 гр.,
  • Петрушка – пару веточек,
  • Яйцо – 1 шт.,
  • Соль,
  • Черный молотый перец,
  • Подсолнечное масло.

Мясные котлеты с творогом — рецепт

Фарш выложите в миску.

1_мясные котлеты с творогом

В творог добавьте мелко нарезанную петрушку.

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Помойте кабачок. Снимите с него кожуру. Натрите на мелкой терке.

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Мелкими кубиками нарежьте репчатый лук.

4_мясные котлеты с творогом

В миску с фаршем добавьте творог, измельченный лук и кабачок.

5_мясные котлеты с творогом

Вбейте яйцо.

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Добавьте черный молотый перец и соль по вкусу. По желанию в  фарш можно добавить и пропущенный через пресс чеснок.

7_мясные котлеты с творогом

Котлетную массу тщательно вымесите руками.

8_мясные котлеты с творогом

Руками, смоченными водой, скатайте котлеты. Выложите их на горячую сковороду.

9_мясные котлеты с творогом

Обжарьте до золотистого цвета с каждой стороны.

10_мясные котлеты с творогом

Мясные котлеты из фарша с творогом получились с красивой золотистой корочкой. Подавайте их к основному гарниру, пока они не остыли. Такие котлеты можно приготовить в духовке. Для их приготовления противень застелите пергаментом. Смажьте любым растительным маслом.

Готовые котлетки выложите рядами. Выпекайте их при температуре 180С на протяжении 30-35 минут. Такие котлеты с творогом в духовке получаются менее жирными и калорийными, чем те, которые были приготовлены в масле на сковороде. Приятного вам аппетита. В следующий раз я обязательно попробую приготовить также и куриные котлеты с творогом.

15_мясные котлеты с творогом

Мясные котлеты с творогом. Фото

14_мясные котлеты с творогом

13_мясные котлеты с творогом

17_myasnye-kotlety-s-tvorogom Тефтели с рисом в сметанном соусе

18_myasnye-kotlety-s-tvorogom Котлеты из баклажанов с мясом

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13_мясные котлеты с творогом

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