Мясные котлеты с творогом. Пошаговый рецепт с фото

Такое блюдо как котлеты имеет множество вариаций и рецептов приготовления. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень сочных котлет из фарша с добавлением творога. Готовила их впервые и очень довольна результатом, хотя до этого наличие творога в котлетах, меня, по правде сказать, несколько смущало. А получилось все очень даже случайно. Намеривалась готовить обычные свиные котлеты с овощами на ужин, а перед этим после приготовления блинчиков с творожной начинкой, остался творог. И тут я вспомнила о рецептах котлет с творогом, которые я раньше достаточно часто встречала в интернете.

Творог у меня был домашний (покупала у бабушек на рынке) свежий, жирный и совершенно не кислый. В котлетах творог и кабачок, который тоже решила добавить, не чувствовался абсолютно, зато они получились на удивление сочными. А теперь, что касается фарша. Мясные котлеты с творогом можно готовить из любого вида фарша. Большой популярностью пользуются куриные котлеты с творогом и рыбные.

А знаете, почему именно эти разновидности котлет, а не свиные или говяжьи. Дело в том, что куриные или рыбные котлеты за счет небольшого содержания в фарше жиров часто получаются суховатыми, а с творогом, особенно жирным легко удается исправить этот небольшой минус. В этом рецепте для приготовления мясных котлет с творогом я использовала свиной фарш.

Ингредиенты:

Свиной фарш – 500 гр.,

Репчатый лук – 1 шт.,

Кабачок – 100 гр.,

Творог — 100 гр.,

Петрушка – пару веточек,

Яйцо – 1 шт.,

Соль,

Черный молотый перец,

Подсолнечное масло.

Мясные котлеты с творогом — рецепт

Фарш выложите в миску.

В творог добавьте мелко нарезанную петрушку.

Помойте кабачок. Снимите с него кожуру. Натрите на мелкой терке.

Мелкими кубиками нарежьте репчатый лук.

В миску с фаршем добавьте творог, измельченный лук и кабачок.

Вбейте яйцо.

Добавьте черный молотый перец и соль по вкусу. По желанию в фарш можно добавить и пропущенный через пресс чеснок.

Котлетную массу тщательно вымесите руками.

Руками, смоченными водой, скатайте котлеты. Выложите их на горячую сковороду.

Обжарьте до золотистого цвета с каждой стороны.

Мясные котлеты из фарша с творогом получились с красивой золотистой корочкой. Подавайте их к основному гарниру, пока они не остыли. Такие котлеты можно приготовить в духовке. Для их приготовления противень застелите пергаментом. Смажьте любым растительным маслом.

Готовые котлетки выложите рядами. Выпекайте их при температуре 180С на протяжении 30-35 минут. Такие котлеты с творогом в духовке получаются менее жирными и калорийными, чем те, которые были приготовлены в масле на сковороде. Приятного вам аппетита. В следующий раз я обязательно попробую приготовить также и куриные котлеты с творогом.

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